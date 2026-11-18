В Англии Панель ключевых матчевых эпизодов Премьер-лиги признала шесть судейских ошибок в предыдущем туре. Это повторение наивысшего показателя ошибочных решений за один уикенд, сообщает BBC Sport. В последний раз панель фиксировала столько ошибок в начале сезона 2023–2024.

Каждую неделю пять членов панели оценивают спорные игровые эпизоды и голосуют относительно правильности решений главного арбитра и видеоассистента VAR. В эту статистику не включаются корректные вмешательства VAR, в частности удаление игрока «Брентфорда» Игора Тиаго.

Две ошибки VAR

В двух случаях панель единогласно признала неправильными как решения на поле, так и работу VAR. Первый эпизод произошел в матче «Эвертон» — «Ковентри»: Джеймс Тарковски из «Эвертона» держал Калеба Иренк’и за волосы, однако пенальти не назначили. По мнению панели, VAR должен был вмешаться.

Второй случай касался Кая Хаверца из «Арсенала», которого в штрафной площади придерживал Нобел Менди из «Халл Сити». Арбитр после просмотра повтора не назначил пенальти из-за офсайда немецкого футболиста. Панель пришла к выводу, что Менди начал существенно удерживать Хаверца еще до возможного офсайда.

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Ошибки на поле без ошибки VAR

Еще четыре решения панель признала ошибочными на поле, но не ошибками VAR. Это касалось эпизода с голом Тьерно Барри в игре «Эвертон» — «Ковентри», когда мяч, вероятно, случайно попал ему в руку; пенальти «Кристал Пэлас» в матче с «Ливерпулем»; 11-метрового, назначенного «Ипсвичу» в игре против «Борнмута»; а также неназначенной второй желтой карточки Маркусу Тавернье из «Борнмута» за задержку возобновления игры.

В трех из этих эпизодов видеоассистент не имел оснований вмешиваться, поскольку решения не соответствовали порогу явной и очевидной ошибки либо доступные повторы не давали убедительных доказательств. В случае с возможной второй желтой карточкой VAR по правилам не может вмешиваться.

В то же время панель признала правильными решения не удалять Джейдена Богла из «Лидса» после фола на Матисе Теле из «Тоттенхэма», назначить штрафной вместо пенальти за фол Люка О’Ниена на Коуле Палмере, а также назначить пенальти «Сандерленду» в матче с «Челси». Правильным признали и решение в эпизоде перед сравнявшим счет голом Патрика Доргу на 96-й минуте.

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