Переговорщики климатического саммита COP31 в Анталье, Турция, опубликовали сокращенный проект соглашения, из которого исключили упоминания о прекращении использования ископаемого топлива. Документ был опубликован накануне запланированного на пятницу завершения конференции.

Изменения в проекте соглашения

Как сообщает The Japan Times, первая версия текста, опубликованная в понедельник, содержала два упоминания об ископаемом топливе и ограничении его использования. Этот вопрос ежегодно вызывает глубокие разногласия между странами, участвующими в переговорах.

Обновленный проект признает, что глобальное потепление может превысить порог в 1,5 градуса Цельсия, который страны стремились удержать. В тексте также отмечается необходимость глубокого, быстрого и устойчивого сокращения выбросов парниковых газов и содержится призыв к более широкому применению технологий, способных удалять углерод из атмосферы.

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Дальнейшие переговоры

Австралия, которая возглавляет переговоры вместе с Турцией в рамках модели разделенного председательства, ранее заявляла, что первоначальный проект был намеренно широким и в дальнейшем должен был быть сужен. Ожидается, что текст еще будут пересматривать до достижения соглашения.

В переговорах участвуют почти 200 стран. Как отмечает издание, в последние годы попытки достичь консенсуса на климатических конференциях регулярно продолжались более суток после официального дедлайна.

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