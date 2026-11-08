В Пуэрто-Рико сильные грозы днем 7 ноября 2026 года вызвали серию предупреждений о наводнениях в северной и восточной частях острова. В 14:46 по местному времени Национальная метеорологическая служба США объявила предупреждение о внезапном наводнении для Баямона и Тоа-Альты, сообщает The Rio Times.

Предупреждение для района Сан-Хуана

Предупреждение для Баямона и Тоа-Альты должно было действовать до 17:45. По данным метеорологов, радары зафиксировали грозы с интенсивными осадками. К полудню там выпало от 1 до 2 дюймов дождя, позднее могло выпасть еще от 1 до 2 дюймов осадков.

Служба сообщила о подтоплении ручьев, улиц и подземных переходов, которое уже продолжалось или могло начаться в ближайшее время. Водителям советовали не пересекать затопленные дороги.

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Где действовали другие погодные оповещения

Отдельное оповещение о риске незначительных подтоплений действовало для Катаньо, Коросаля, Дорадо, Гуайнабо, Сан-Хуана, Тоа-Бахи и Вега-Альты до 16:30. Оно касалось прежде всего низинных районов и мест с недостаточным водоотведением, где некоторые низководные переезды могли стать непроезжими.

Оповещения также объявляли для Моровиса, Вега-Бахи, Барселонеты, Флориды и Манати на северном побережье. На востоке острова они охватили Лукильо, Рио-Гранде, Канованас, Каролину, Лоису, Сейбу, Фахардо и Нагуабо.

Последнее оповещение для района Сан-Хуана, касавшееся Катаньо, Дорадо и Тоа-Бахи, должно было завершиться в 19:30. В 19:20 метеорологическая служба сообщила, что сильный дождь прекратился, и призвала учитывать перекрытия дорог, которые оставались в силе.

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