В южнокорейском Пусане спасатели завершили операцию по направлению самки тёмной акулы Буканги из узкого бетонного канала возле порта в открытые воды. После демонтажа внешнего слоя сетей акулу видели уплывающей всё дальше в сторону моря, хотя иногда она всё ещё возвращалась в канал.

Как сообщает BBC News, акулу впервые заметили в канале в середине сентября. Специалисты Национального института рыболовства установили, что это самка тёмной акулы — вида, который связывают лишь с двумя смертельными нападениями на людей.

Несколько попыток спасения

Сначала береговая охрана пыталась направить акулу электрическим отпугивателем, однако через пять часов признала, что животное слишком большое и быстрое для этого устройства. В конце сентября спасатели также использовали струи воды, но акула каждый раз возвращалась в канал.

2 октября специалисты установили сеть поперёк канала, однако Буканги обогнула её и вернулась через несколько часов. Морской биолог Ким Хён У предполагал, что у акулы могли быть проблемы с электромагнитными сенсорами на морде, которые помогают ей ориентироваться, или она могла дезориентироваться из-за громких звуков судов в порту.

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Опасность для акулы

В конце сентября акулу несколько дней не видели питающейся. На её морде появились кровавые ссадины от ударов о бетонные стены, а профессор морской биологии Чхве Юн сообщал о серьёзном повреждении в области глаза. По словам Кима, пребывание в канале также было опасным из-за осеннего снижения температуры воды: в этот период акулы обычно мигрируют на юг, в более тёплые воды.

В операции, которую взяло на себя Министерство океанов, участвовали около 40 человек, включая водолазов из аквариума Пусана. Они установили два слоя сетей и сначала направили Буканги в открытые воды, но ночью она проплыла под внешней сетью и вновь оказалась в канале. После завершения операции акулу несколько дней не видели. Профессор Чхве предположил, что она может приспосабливаться к более широким и глубоким водам.

Буканги стала местной знаменитостью: по данным BBC News, к каналу пришли более 1,6 млн посетителей. Городские власти вели прямые трансляции её появлений и сделали акулу официальным талисманом.

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