В тепличных культурах южнокорейского Пусана выявили вирус бурой морщинистости плодов томата — ToBRFV. Городской Центр аграрных технологий призвал производителей ограничить контакты между хозяйствами, поскольку возбудитель легко передается через прикосновение, сообщает Korea Herald.

Поражает томаты и перец

ToBRFV находится под фитосанитарным контролем в Южной Корее. Он поражает томаты и различные виды перца, в том числе сладкий и острый. На зараженных томатах могут появляться коричневые пятна и морщинистые участки, а плоды созревают неравномерно.

У растений также возможны мозаичные узоры и сморщивание листьев, которые могут становиться узкими и игольчатыми. Ткани стеблей и чашелистиков могут отмирать, что препятствует развитию плодов или приводит к их преждевременному опаданию.

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Передается через инвентарь и одежду

Вирус не представляет опасности для людей или животных, а продукцию, зараженную ToBRFV, можно употреблять в пищу. В то же время, по имеющимся данным, потери урожая в зараженных культурах могут составлять от 30% до 70%.

Химического лечения зараженных растений не существует. Возбудитель распространяется через руки работников, перчатки, секаторы, обувь и рабочую одежду. Он также может долго сохранять инфекционность на поверхности семян и в растительных остатках.

Центр посоветовал ограничить доступ в теплицы, не посещать хозяйства с подозрением на заражение и сообщать о возможных случаях без личного визита в учреждение. По данным Kukinews, на которые ссылается Korea Herald, в провинции Южный Чхунчхон инфекции подтвердили в 65 хозяйствах общей площадью 43,1 гектара.

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