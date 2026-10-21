В Пусане, Южная Корея, городские власти в среду днём в третий раз попытаются вывести акулу Букан-и из канала в парке на набережной Северного порта в море. Животное впервые заметили в канале 18 сентября. Его длина составляет около трёх метров, и оно относится к виду тёмных акул. Об операции Korea Herald сообщает на фоне опасений относительно состояния животного.

Признаки ухудшения состояния

По сообщениям, Букан-и не ест, имеет признаки травмы и ведёт себя необычно. На видео, которыми делились посетители канала, его правый грудной плавник выглядит повреждённым. Также поступали сообщения, что акула ударялась о стену канала.

Дополнительное беспокойство вызывает ожидаемое с четверга резкое снижение температуры: более холодная вода может ещё больше ослабить животное.

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Сети, понтоны и дроны

Подготовка к новой попытке началась во вторник. Она включала обследование входа в канал и работу с сетями и понтонами. По плану города, прикреплённую к понтонам сеть будут постепенно перемещать в сторону открытого моря, после чего акуле перекроют возможность вернуться в канал.

За передвижениями животного будут следить дроны, а водолазы проверят подводные препятствия и сеть. Специалисты также будут контролировать поведение и состояние здоровья акулы и корректировать операцию при появлении признаков стресса. На время работ власти планируют ограничить доступ к участку и усилить патрулирование.

Предыдущие попытки 29 сентября и 2 октября не дали результата. Во время второй сеть зацепилась за дно канала, из-за чего операцию остановили. На следующий день во время прилива Букан-и преодолел заградительную сеть и заплыл дальше в канал. По местным сообщениям, с момента появления акулы парк посетили более 1,6 млн человек.

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