В Сонгдо, Инчхон, в Южной Корее в последние недели участились случаи появления енотовидных собак с участками выпадения шерсти. По данным The Korea Herald, животных подозревают в заражении чесоткой — заразным кожным заболеванием, вызывающим сильное выпадение шерсти.

89 заявок с начала года

С 1 января по 12 ноября в районе Ёнсу подали 89 заявок на спасение или отлов енотовидных собак. Это на 82% больше, чем 49 заявок, поданных за весь 2025 год. В 38 случаях подозревали чесотку.

Животных с проплешинами видели на полях для гольфа, в прибрежных парках и возле школ. 30 октября одно из них зашло в старшую школу в Сонгдо, после чего учителя посоветовали ученикам воздержаться от пребывания на улице.

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Риск передачи клещей

Чесотку вызывают паразитические клещи, которые проникают в кожу и откладывают там яйца, вызывая зуд и воспаление. Они могут передаваться людям и домашним животным при контакте с инфицированными животными. При этом у людей симптомы обычно легкие и проходят в течение нескольких дней.

Представитель Центра спасения и управления дикой природой Инчхона связал рост популяции енотовидных собак с зелеными зонами, водными путями, многочисленными кормушками для бездомных кошек и отсутствием естественных хищников в Сонгдо. По его словам, похолодание также может ослаблять иммунитет животных и делать их более заметными, когда они ищут солнечные места.

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