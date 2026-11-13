В штате Ракхайн в Мьянме задокументированы многочисленные жертвы среди гражданского населения на фоне возобновлённого военного наступления хунты. По данным France 24, это наступление направлено на восстановление контроля хунты над регионом. Имеющиеся доказательства, по оценке издания, указывают на удары военной авиации по гражданским объектам.

Признаки двойных ударов

France 24 также сообщает о признаках тактики двойных ударов. Издание формулирует вывод о преднамеренном выборе гражданских целей как оценку, основанную на имеющихся доказательствах.

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Изображения из Чауктоу

В материале опубликовали изображения рынка India Market в Чауктоу, штат Ракхайн. Согласно подписи к нему, рынок был охвачен огнём после авиаудара 28 сентября 2026 года.

Репортаж вышел в программе The Observers 13 ноября 2026 года. Он посвящён потерям среди гражданского населения и вероятному поражению гражданских объектов во время возобновлённой военной операции в Ракхайне.

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