В Равалпинди, Пакистан, домохозяйства с низкими и средними доходами вновь используют для приготовления пищи дрова и уголь из-за ограничений поставок газа и подорожания сжиженного нефтяного газа (LPG). Как сообщает The Express Tribune, газ доступен в городе лишь шесть часов в сутки, а перебои в целом длятся 18–20 часов.

Дрова вместо газа

Газ подают трижды в день по два часа, тогда как отключения с 21:00 и до сухура стали привычными. Дрова, уголь и керосин всё чаще используют семьи, придорожные заведения общественного питания и небольшие тандыры.

На открытом рынке уголь стоит от 800 до 1000 пакистанских рупий за маунд. Цена сухих дров составляет от 1500 до 1800 рупий за маунд, обычных — 1300–1400 рупий. Опилки подорожали до 700 рупий за маунд. Издание также отмечает, что рост спроса на древесину, по сообщениям, сопровождается увеличением краж древесины из государственных и частных лесов.

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Подорожание баллонов

Торговцы, владельцы крупных магазинов и более состоятельные семьи всё чаще переходят на газовые баллоны, что дополнительно повысило спрос и цены. Новый пустой бытовой баллон подорожал с 10 тысяч до 13,5 тысячи рупий, а подержанный стоит 8–10 тысяч рупий. Заправка бытового баллона подорожала с 3 тысяч до 5 тысяч рупий.

Стоимость заправки коммерческого баллона, которая в прошлом году составляла 12,5–14 тысяч рупий, теперь достигает 25 тысяч. Из-за этого придорожные заведения, небольшие тандыры, отели и пекарни начали заменять газ дровами. Жители города также забирают древесные отходы и опилки с мебельных фабрик, используя их как более дешёвое топливо.

Представитель Все-пакистанской ассоциации клерков Шехзад Манзур Кияни заявил, что месячные расходы канцелярских работников и государственных служащих низших категорий на LPG достигли 10–12 тысяч рупий, из-за чего они переходят на дрова. Представители учителей Башарат Икбал Раджа и Шафик Бхалвалия сообщили, что из-за инфляции семьи используют баллоны для срочного приготовления пищи днём, а вечернюю еду готовят на дровах.

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