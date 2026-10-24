В Равалпинди, Пакистан, орган регистрации школ дал незарегистрированным частным образовательным учреждениям одну неделю на подачу документов и выполнение юридических требований для регистрации. В случае невыполнения требования помещения таких учреждений опечатают, сообщает Dawn.

Регистрация и штрафы

Решение приняли на заседании районного органа регистрации школ Равалпинди под председательством заместителя окружного комиссара по социальным услугам Фазаила Мудассара. Участники обсудили регистрацию частных учреждений, соблюдение законодательных требований и проверки безопасности учебных помещений.

На заседании также рассмотрели 35 заявок от недавно созданных частных образовательных учреждений. Одну из них отклонили из-за неполного пакета документов. Регистрацию остальных 34 учреждений связали с представлением сертификатов для ИТ-кабинетов и научных лабораторий, которые районные комитеты по регистрации сделали обязательными.

Орган также разрешил налагать штрафы на образовательные учреждения, нарушившие правительственные распоряжения в период летних каникул.

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Проверки безопасности зданий

Власти решили провести стороннюю оценку технического состояния зданий частных учебных заведений. Для этого создали комитет под руководством заместителя окружного комиссара по социальным услугам. В его состав вошли глава районного органа образования, исполнительный инженер по зданиям и заместитель директора по развитию.

Главный исполнительный директор районного органа образования Ясин Хан Балоч сообщил, что ведомство проверяет соблюдение мер безопасности и состояние потенциально опасных сооружений в 7 тысячах частных и 1,3 тысячи государственных школ района. По его словам, 143 государственным школам дали неделю для выполнения требований безопасности. Проверки планируют завершить в течение недели, после чего против учреждений, не выполнивших требования безопасности, должны принять меры.

Член районного органа регистрации Джавед Хан также обратил внимание на уведомления, которые отдельные чиновники муниципальной администрации направляли частным школам с требованием коммерциализировать помещения во время аудитов безопасности. Он призвал приостановить такие действия, чтобы учреждения могли завершить проверки и регистрационные процедуры.

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