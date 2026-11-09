В Равалпинди, Пакистан, 41-летняя телеведущая Рабия Ахсан, связанная с телеканалом 92 News, погибла от огнестрельного ранения. Ее мужа задержали, а полиция изъяла оружие, сообщает The Express Tribune.

Версия задержанного

Министр информации провинции Пенджаб Азма Бохари назвала погибшую Рабией Ахмад и заявила, что ее нашли мертвой в комнате с огнестрельным ранением головы. В то же время полиция сообщила, что тело женщины обнаружили в спальне дома в районе Гульшанабад на Адиала-роуд с пулевым ранением передней части шеи.

По данным правоохранителей, муж телеведущей, которого идентифицировали как Ахсана, во время первоначального допроса заявил, что выстрел был случайным. По его словам, оружие выстрелило, когда он играл с ним. Полиция проверяет эту версию.

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Расследование и реакция коллег

На момент инцидента в доме также находились мать и сестры телеведущей. Специалисты Агентства судебной экспертизы Пенджаба собрали доказательства на месте происшествия, а тело доставили в окружную больницу для проведения вскрытия. Полиция регистрирует дело об убийстве в участке Садар-Баируни.

Рабия Ахсан в последний раз вела программу на телеканале в субботу вечером. Ее коллеги, в частности журналисты Абса Комал, Рауф Класра и Нусрат Джавед, выразили соболезнования семье погибшей. Комал также заявила, что надеется на справедливое расследование дела.

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