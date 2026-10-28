В Равалпинди, Пакистан, полиция задержала мужчину и его родителей после заявления его жены, которая утверждает, что подвергалась насилию в районе Чаклала. Как сообщает Dawn, правоохранители начали расследование.

Заявление женщины

Жительница колонии Шах Халид обратилась в полицию Чаклалы и сообщила, что состоит в браке пять лет. По ее словам, после свадьбы муж и его родители били ее, чтобы заставить выполнять домашнюю работу.

Женщина утверждает, что в воскресенье около 16:00, когда ее муж был на работе, свекровь, свекор и брат мужа начали ее бить и обрезали ей волосы. Когда муж вернулся домой, он, по ее утверждению, не поверил ее рассказу, также избил ее и запер в доме.

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Согласно заявлению, женщине удалось добраться до дома соседей и сообщить своим родителям. Позже она вместе с сестрой обратилась в полицию с жалобой на родственников мужа и его брата. Правоохранители зарегистрировали заявление (FIR) и начали расследование.

Действия полиции

Представитель полиции заявил, что старшие офицеры обратили внимание на публикацию в социальных сетях о насилии в отношении женщины в Чаклале, после чего разыскали женщину и ее семью. По его словам, ранее об этом случае в полицию не сообщали.

Муж женщины, ее свекор и свекровь были взяты под стражу. Полиция сообщила, что проверяет все обстоятельства дела.

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