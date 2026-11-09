Резервный банк Австралии располагает ограниченными доказательствами того, что искусственный интеллект существенно повысил производительность труда или привел к масштабным потерям рабочих мест. В то же время технология может усиливать риски для финансовой стабильности, заявила заместитель председателя банка по экономическим вопросам Сара Хантер на конференции UBS в Сиднее, сообщает Channel NewsAsia.

Влияние на инфляцию

По оценке Хантер, влияние ИИ на инфляцию будет меняться со временем. На начальном этапе инвестиции в эту технологию могут повышать спрос и усиливать ценовое давление, когда возможности экономики наращивать предложение ограничены.

Позднее предложение может догнать спрос по мере расширения мощностей дата-центров и связанных с ними секторов, отметила она. Если ИИ обеспечит более широкий рост производительности, экономики смогут производить больше при тех же ресурсах, а первоначальное инфляционное давление от инвестиций в технологию должно ослабнуть.

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Признаки изменений на рынке труда

Бум внутренних инвестиций в дата-центры усилил спрос в австралийской экономике. По данным источника, это стало одной из причин, по которым Резервный банк Австралии пять раз повышал процентные ставки в этом году, доведя их до 4,85% — самого высокого уровня за 18 лет.

Хантер также сказала, что есть предварительные признаки адаптации: показатели размещения вакансий и занятости ослабевают в профессиях, наиболее подверженных влиянию ИИ. В то же время в сферах, где технология оказывает меньшее влияние, наблюдается более сильный рост, особенно среди молодых работников. Она предупредила, что цены на активы могут резко или беспорядочно скорректироваться, если доходность инвестиций в ИИ не оправдает ожиданий.

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