В австралийской Аделаиде в реке Торренс заметили более десятка вероятных карпов кои. После этого экологическая организация Green Adelaide призвала жителей не выпускать в реку нежелательных домашних рыб, в том числе золотых рыбок. По данным ABC News, за выпуск кои, золотых рыбок или любых других неместных видов в реки Южной Австралии может грозить штраф до 120 тысяч долларов.

Рыб заметили в двух районах

Группу ярко-оранжевых, чёрных и разноцветных рыб увидели между водосливом Сент-Питерс и мостом Хакни. Ещё меньшее количество вероятных кои зафиксировали выше по течению, в районе Дернанкурта.

Представитель Green Adelaide Стюарт Коллард заявил, что содержать карпов кои в Южной Австралии незаконно без разрешения министра, ответственного за первичные отрасли. По его словам, организация подозревает, что рыб в реку выпустили представители общественности. Коллард также отметил, что столь многочисленных наблюдений кои в Торренсе ранее не фиксировали.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Для вылова установили сети

В Дернанкурте для вылова замеченных карпов кои установили сети. Как пояснил Коллард, эти рыбы, подобно европейскому карпу, конкурируют с местными видами за пищу. Они питаются у дна, поднимают осадок и тем самым могут нарушать растения на дне реки.

Green Adelaide регулярно вылавливает золотых рыбок во время обследований Торренса. По словам Колларда, в реке уже существует самоподдерживающаяся популяция этих рыб.

Подготовка к возвращению утконосов

Джеймс Джонстон из Invasive Species Council заявил, что появление кои разочаровывает, учитывая средства и усилия, направленные на поддержку местных рыб, ракали и других видов. В августе правительство Южной Австралии объявило о дополнительном финансировании в размере 4 миллионов долларов, чтобы попытаться вернуть утконосов в Торренс. В последний раз этих животных фиксировали в водотоке в 1880-х годах. Коллард считает, что река уже приближается к состоянию, при котором сможет поддерживать их популяцию; животных для реинтродукции могут перевезти из штата Виктория.

Читай нас в