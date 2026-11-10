В Риге, Латвия, во вторник, 10 ноября, представители культурной сферы проведут протест с призывом изменить отношение государства к отрасли. Сбор участников начнется в 14:00 у здания Латвийской национальной оперы и балета, в 14:30 стартует шествие, которое должно завершиться в 15:30 у Латвийского национального художественного музея, сообщает LSM English.

Проблемы культурной отрасли

Директор Латвийского национального симфонического оркестра и член правления Ассоциации профессиональных музыкальных коллективов Латвии Индра Лукина заявила, что протест должен привлечь внимание к проблемам сектора, хотя новое правительство страны еще формируется.

По ее словам, решение провести акцию приняли несколько месяцев назад, не зная, что к тому времени правительство все еще не будет сформировано. В то же время Сейм уже избран, а всех депутатов пригласили на концерт, где представители отрасли должны рассказать о себе и своих потребностях.

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Лукина подчеркнула, что после акции должны последовать конкретные шаги. Речь идет не только об оплате труда, но и о государственной поддержке культурных учреждений. Она объяснила, что недостаточное финансирование таких учреждений вынуждает повышать цены на билеты. «Мы также хотим способствовать пониманию того, что культура — это то, на что имеет право каждый гражданин», — сказала она.

Разница в оплате труда

Организаторы акции отметили, что во втором квартале 2026 года средняя зарплата до уплаты налогов в учреждениях культурного наследия составляла 1395 евро, а в сфере исполнительских искусств — 1365 евро. Для сравнения, средняя зарплата в государственном секторе достигала 1926 евро.

Вечером 9 ноября в Рижском конгресс-центре состоится концерт в рамках кампании «Культура (выживает)». Профессиональные латвийские музыкальные коллективы должны продемонстрировать солидарность в отрасли и призвать к обсуждению с новым Сеймом долгосрочного плана оплаты труда работников культуры.

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