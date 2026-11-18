Российские власти государства-агрессора возбудили как минимум два уголовных дела против людей, которые 12 июня 2023 года перевели средства в рублях на марафон «Вы не одни» в поддержку политических заключённых. Как сообщает Meduza, фигурантов обвиняют в финансировании «экстремистской организации» по статье 282.3 Уголовного кодекса России. Санкция этой статьи предусматривает наказание от штрафа до восьми лет лишения свободы.

Одно из дел завершилось летом 2026 года: суд признал обвиняемого виновным и назначил ему крупный штраф. Второе дело находится на стадии расследования. Его фигурант выехал из России, а заочное рассмотрение, как ожидается, вскоре начнётся.

Следствие связывает пожертвования с ФБК

Марафон «Вы не одни» не имеет статуса «экстремистской организации». В то же время среди его участников были медиапроекты Фонда борьбы с коррупцией, который российские власти признали «экстремистской организацией» в 2021 году.

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Известные дела касаются рублёвых переводов с российских карт через сервис DonationAlerts на аккаунт политика Максима Каца в июне 2023 года. По данным издания, следователи расценивают такие взносы как финансирование Фонда борьбы с коррупцией, хотя Кац и фонд давно не являются политическими союзниками. Собранные средства поступали через телеканал «Дождь» политическим заключённым, а сам фонд денег не получал.

Под угрозой тысячи доноров

Правозащитный проект OVD-Info, ознакомившийся с материалами дела, оценивает число людей, которые могут оказаться под угрозой преследования, в 7519 человек. Речь идёт о донорах, совершавших такие переводы через аккаунт Каца.

Правоохранители также запрашивали у сервиса DonatePay данные о пожертвованиях, которые «Дождь» собирал для политических заключённых утром 12 июня 2023 года. Получили ли они эту информацию, неизвестно. По информации Meduza, в марте 2026 года Mediazona сообщила, что DonationAlerts передаёт данные пользователей правоохранительным органам, а правозащитники подтвердили это после изучения материалов дел доноров марафона.

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