Суд в Калининграде в России, государстве-агрессоре, приговорил 66-летнего адвоката по правам человека Марию Бонцлер к 12 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене. Также ей назначили один год ограничений профессиональной деятельности.

Как сообщает Al Jazeera, Бонцлер представляла интересы нескольких обвиняемых по делам политического характера в Калининграде. По данным правозащитной группы «Слово защите», прокуроры просили назначить ей 15 лет лишения свободы.

Версия обвинения

В сообщении суда, опубликованном в Telegram, имя осужденной не назвали. Там заявили, что Федеральная служба безопасности России задержала женщину по подозрению в передаче Украине с 2024 года сведений о сотрудниках силовых структур Калининграда.

Прокуратура также утверждала, что она передала Украине информацию об уголовных делах в эксклаве, представлявших интерес для Киева. Калининградская область расположена на побережье Балтийского моря между Литвой и Польшей.

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Закрытое рассмотрение

Правозащитная группа «Слово защите» заявила, что слушания проходили в закрытом режиме. По ее данным, Бонцлер и ее адвокатов не допустили к судебным заседаниям, а самой обвиняемой разрешили выступить только с последним словом.

Защита утверждала, что ни одни из сведений, на которые ссылалось обвинение, не были секретными. В группе также сообщили, что Бонцлер имела проблемы со здоровьем во время содержания под стражей.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года в стране приняли законы, предусматривающие наказание за так называемую дискредитацию армии и распространение «фейков» о вооруженных силах.

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