Суд в Перми в России, государстве-агрессоре, удовлетворил ходатайство местного СИЗО № 5 о переводе 18-летнего Арсения Турбина на режим содержания для взрослых. По данным его группы поддержки, Турбина переведут из воспитательной колонии в колонию общего режима, сообщает Meduza.

Дисциплинарные взыскания

В ходе судебного заседания стало известно, что Турбин получил девять дисциплинарных взысканий за нарушение правил в СИЗО. До этого его семье было известно лишь о четырех таких случаях.

Отвечая на вопрос судьи о причинах взысканий, Турбин заявил, что пытался соблюдать правила. По его мнению, взыскания связаны с личным отношением к нему сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний России и с тем, что его не ознакомили с отдельными положениями внутренних правил.

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Приговор и новое дело

В июне 2024 года Турбина, которому тогда было 15 лет, приговорили к пяти годам в воспитательной колонии по обвинению в участии в организации, которую российские власти признали террористической. ФСБ России утверждала, что он якобы переписывался с представителем легиона «Свобода России» и подал заявку на вступление в подразделение.

Согласно материалам дела, летом 2023 года школьник раскладывал в почтовые ящики листовки с надписью «Нужен ли вам такой президент?», сфотографировался с бело-сине-белым флагом и создал Telegram-канал «Свободная Россия». ФСБ заявляла, что Турбин вступил в легион и действовал по его указаниям. Сам Турбин говорил, что распространял листовки самостоятельно, и отрицал подачу заявки в легион. Независимое российское издание Mediazona сообщало, что протокол его допроса ФСБ, в котором говорилось о признании им этого факта, был сфабрикован.

Также сообщалось, что в феврале 2026 года против Турбина возбудили новое уголовное дело по обвинению в участии в беспорядках в учреждении.

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