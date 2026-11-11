Россия, государство-агрессор, фактически отказалась от попытки заменить доллар юанем во внешней торговле из-за вторичных санкций США. Доля китайской валюты в расчетах за российский экспорт сократилась вдвое по сравнению с пиком 2024 года — до 22%, сообщает Meduza со ссылкой на Bloomberg.

Усиление санкций против банков

После начала полномасштабной войны против Украины и введения западных санкций Россия активно переводила расчеты во внешней торговле в юани. В 2024 году китайская валюта обеспечивала почти половину таких расчетов, стала наиболее торгуемой на Московской бирже и обогнала доллар по объему банковских депозитов.

Ситуация начала меняться после того, как США в июне 2024 года усилили вторичные санкции против банков. Опасаясь ограничений, китайские финансовые учреждения начали сворачивать сотрудничество с Россией, замораживать платежи и возвращать средства отправителям.

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Расчеты через посредников

Сейчас Россия получает 69% экспортной выручки от торговли с азиатскими странами в рублях. В то же время доля юаня в мировых платежах вернулась к довоенному уровню.

Некоторые каналы платежей в Китай продолжают работать, однако не гарантируют успешного завершения операций. Источники в компаниях, помогающих российскому бизнесу осуществлять платежи в Китай, сообщили Bloomberg, что многие транзакции теперь проводят через посредников, а не напрямую через банки.

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