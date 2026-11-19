Замоскворецкий районный суд Москвы в России, государстве-агрессоре, приговорил бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о коррупции, сообщает Meduza. Прокуратура требовала для него 18 лет лишения свободы.

Приговор по делу

Суд признал Цаликова виновным в хищении, легализации средств и получении взяток. При этом обвинение в организации преступного сообщества было снято.

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Суд также присудил Министерству обороны России 6,5 миллиарда рублей по его гражданскому иску к Цаликову.

Связи с Шойгу

Цаликов был давним соратником Сергея Шойгу. Он работал с ним в Министерстве чрезвычайных ситуаций, аппарате губернатора Московской области и Министерстве обороны. После отстранения Шойгу от должности министра обороны в мае 2024 года Цаликов также лишился должности. Его арестовали в марте 2026 года.

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