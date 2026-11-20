В Москве Федеральная служба безопасности России, государства-агрессора, задержала бывшую директорку государственного центра патриотического воспитания «Роспатриотцентр» Елену Беликову. По данным Meduza, ее задержали по делу о предполагаемом присвоении крупной суммы средств.

Дело о государственных средствах

Два источника российского делового издания RBC сообщили, что Беликову обвиняют в присвоении государственных средств, выделенных на проекты «Роспатриотцентра». По информации этих источников, в случае осуждения ей может грозить более 10 лет лишения свободы.

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19 ноября суд вынес решение, которым запретил Беликовой заниматься определенной деятельностью на время досудебного производства. Она имеет докторскую степень по политическим наукам и возглавляла «Роспатриотцентр» до 2 сентября.

Деятельность центра

«Роспатриотцентр» работает в структуре «Росмолодежи» — федерального агентства России по делам молодежи. Центр проводит программы патриотического воспитания детей и молодежи, а также организует военно-патриотические проекты.

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