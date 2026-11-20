В Москве суд Российской Федерации — государства-агрессора — приговорил орнитолога Софию Розенфельд к трём с половиной годам колонии по делу о финансировании экстремистской деятельности. Обвинение связано с двумя пожертвованиями на общую сумму 2 тыс. рублей, примерно 30 долларов, в пользу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Пожертвования ФБК

Российские власти летом 2021 года признали Фонд борьбы с коррупцией экстремистской организацией. Как пишет DW, в это время Розенфельд находилась в арктической экспедиции без телефона и доступа к интернету, поэтому не сразу прекратила регулярные пожертвования. Она сделала это после возвращения в Москву.

Прокуратура просила для учёной пять лет лишения свободы. По подсчётам независимого медиа Mediazona, около 85% приговоров по 225 делам о пожертвованиях ФБК не предусматривали лишения свободы. Однако Розенфельд назначили реальный срок в колонии.

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Научная работа и поддержка

София Розенфельд изучала и защищала арктических птиц и была одной из первых российских исследовательниц, системно мониторивших популяции перелётных птиц. Для исследований она разработала специальный летательный аппарат, позволявший наблюдать за птицами с малой высоты.

Через несколько месяцев после защиты докторской диссертации в октябре 2025 года в жилище Розенфельд провели обыск, а в отношении неё ввели ограничения на передвижение. Из-за этого она отменила ежегодную летнюю экспедицию в Арктику. Более тысячи человек подписали обращение в президентский совет России по правам человека с призывом отменить приговор. Её отец, проживающий в Израиле, также сообщил, что израильским консулам до сих пор не предоставили доступ к дочери в заключении.

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