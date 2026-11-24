В Реутове России — государства-агрессора — суд приговорил 38-летнего панк-музыканта Владимира Болоболова к шести годам лишения свободы по делу о хранении взрывчатки. Также ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщает Meduza со ссылкой на Mediazona.

Версия следствия

По версии следствия, в квартире Болоболова нашли самодельное взрывное устройство, замаскированное под зарядное устройство. Следователи утверждают, что в 2023 году музыкант связался с неизвестным человеком, который передал ему координаты тайника со взрывчаткой. По их версии, он забрал взрывчатку и хранил ее дома.

Сам Болоболов заявлял, что пауэрбанк ему подбросили. В суде он признал вину и сказал, что раскаивается. В последнем слове музыкант подчеркнул, что не намеревался причинить кому-либо вред и подвергал опасности только себя.

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Задержание и заявления о пытках

В конце августа 2025 года сотрудники ФСБ России задержали Болоболова, обыскали его квартиру и удерживали три дня, после чего отпустили без предъявления обвинений. Родственники музыканта и его адвокат Оскар Чержджиев заявили, что во время удержания мужчину приковывали к батарее, пытали электрическим током и угрожали изнасилованием. Медики зафиксировали следы пыток.

1 сентября полиция вновь задержала Болоболова, когда он выходил из больницы. Ему вменили мелкое хулиганство, а суд назначил 15 суток в учреждении временного содержания. После окончания этого срока музыканта арестовали по делу о хранении взрывчатки.

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