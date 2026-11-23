В Российской Федерации — государстве-агрессоре — правительство обсуждает законопроект, который может ввести обязательные прокатные удостоверения для видеоигр, подобные тем, которые уже требуются для фильмов. Об этом со ссылкой на источники сообщает Meduza.

Планы относительно законопроекта

По данным издания, Государственная дума РФ планирует доработать документ и принять его в первом чтении в этом году. Законопроект также предусматривает отнесение разработчиков и дистрибьюторов игр к организаторам распространения информации в интернете.

Сервисы, внесенные в соответствующий реестр, должны хранить данные пользователей на территории России и предоставлять их правоохранительным органам по запросу.

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Позиция индустрии

Идею прокатных удостоверений для видеоигр впервые обсуждали в 2023 году. Тогда ее предложила Яна Лантратова, которая сейчас занимает должность уполномоченной по правам человека в России.

Представители индустрии считают, что механизм прокатных удостоверений не приспособлен к видеоиграм, которые регулярно меняются из-за новых сезонов, дополнений и контента, создаваемого игроками. Собеседник IT-компании заявил, что требования должны одинаково применяться к российским и зарубежным разработчикам, однако практический порядок получения таких удостоверений представителями стран, которые российские власти называют «недружественными», сейчас сложно представить.

В 2024 году в Госдуму уже внесли другой законопроект — о маркировке игрового контента и идентификации игроков через портал государственных услуг «Госуслуги». Его до сих пор не приняли.

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