Кировский районный суд в Перми (Российская Федерация — государство-агрессор) 17 ноября 2026 года приговорил Алексея Байкова к 10 годам колонии строгого режима. Суд признал его одним из сооснователей даркнет-платформы Hydra, через которую продавались наркотики и незаконные услуги. Об этом сообщает Meduza.

Байкова признали виновным в легализации преступных доходов, создании преступной организации и пособничестве в более чем 500 эпизодах распространения наркотиков. Прокурор просил назначить ему 18 лет лишения свободы. Помимо срока в колонии, суд оштрафовал Байкова на 4,8 млн рублей и постановил конфисковать деньги и недвижимость общей стоимостью более 1 млрд рублей.

Версия следствия

Согласно решению суда, Байков и другой предполагаемый сооснователь Hydra Алексей Корниенко контролировали разработку, работу и финансы платформы. До Hydra они вместе управляли форумами LegalRC и WayAway. Корниенко разыскивают, о его задержании не сообщалось.

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Байкова задержали весной 2024 года в Москве. Российское МВД заявляло, что во время обыска у него изъяли наличные деньги и криптовалюту на сумму более 300 млн рублей. Дело передали в суд в Перми, поскольку значительная часть упомянутых в материалах следствия тайников с наркотиками была обнаружена именно в этом районе города.

Что известно о Hydra

Hydra возникла в 2015 году после объединения форумов WayAway и LegalRC. В апреле 2022 года полиция Германии при участии американских правоохранителей изъяла серверы платформы в Германии, после чего она прекратила работу. По данным Министерства юстиции США, с января 2016 года по март 2022 года на криптокошельки Hydra поступило около 5,2 млрд долларов.

Накануне приговора в даркнете опубликовали фрагменты материалов уголовного дела Байкова. Автор публикации без доказательств утверждал, что тот якобы заплатил правоохранителям 600 млн рублей взяток за более мягкий приговор. Бывший руководитель антинаркотического подразделения следственного департамента МВД Сергей Пелих подтвердил подлинность обнародованных документов, однако не подтверждал изложенные в публикации обвинения.

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