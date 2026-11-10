В Архангельской области России после обрушения части железнодорожного моста через реку Вычегда с рельсов сошли несколько вагонов грузового поезда. Авария произошла около 5:10 по московскому времени, сообщает The Moscow Times.

Задержки пассажирских рейсов

Из-за инцидента на этом участке пути остановились как минимум восемь поездов дальнего следования. Речь идет о рейсах между крупными городами, в частности Москвой и Санкт-Петербургом.

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Российские железные дороги направили в район аварии автобусы, чтобы доставить пассажиров к пунктам назначения. Компания также отправила к мосту ремонтные бригады, однако не сообщила, когда движение на поврежденном участке может быть восстановлено.

Расследование причин

Губернатор Архангельской области государства-агрессора России Александр Цыбульский заявил, что чиновники координируют меры реагирования на аварию. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Правоохранители расследуют причины обрушения моста.

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