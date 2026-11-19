В России, государстве-агрессоре, военные следователи возбудили уголовное дело после крушения военно-транспортного самолета Ан-12 возле Кемерова в юго-западной части Сибири. Все 19 человек на борту погибли, сообщает AeroTime.

Аварийная посадка

По данным российских медиа, 17 ноября 2026 года самолет выполнял рейс из Новосибирска в Канск. Сообщалось, что в одном из его двигателей возник пожар. Экипаж запросил аварийную посадку в аэропорту Кемерова, однако самолет упал в нескольких милях от взлетно-посадочной полосы. Свидетели заявляли, что воздушное судно горело еще до падения.

Расследование катастрофы

Министерство обороны России, государства-агрессора, заявило, что самолет выполнял плановый полет и упал в безлюдной местности неподалеку от села Ягуново. В ведомстве предварительной причиной назвали техническую неисправность, не уточнив ее характер. Обстоятельства аварии также изучает комиссия Воздушно-космических сил России.

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Дело возбудили по статье 351 Уголовного кодекса России, которая касается нарушения правил полетов или подготовки к ним. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что пожар на месте падения потушили, а территорию оцепили. Для следователей, спасателей и медиков создали оперативный штаб. 18 ноября следователи продолжали осмотр места катастрофы и собирали доказательства для экспертизы. Данные о личностях погибших и точное распределение между членами экипажа и пассажирами власти не обнародовали.

Ан-12 — четырехмоторный турбовинтовой транспортный самолет советской разработки, который до сих пор используется в военной и гражданской авиации. Регистрационный номер, возраст и эксплуатирующее подразделение разбившегося самолета не подтверждены.

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