В России из учебника «Литературное чтение» для третьего класса убрали одну из строф стихотворения Александра Пушкина «Зимний вечер». В сокращённом фрагменте поэт обращается к няне с предложением выпить, чтобы избавиться от грусти. Об этом сообщает Meduza.

Стихотворение представили в сокращённой версии

На пропуск обратила внимание читательница, когда её сыну задали выучить стихотворение наизусть в школе. В учебнике указано, что произведение приведено с сокращениями. Всего из четырёх строф «Зимнего вечера» убрали одну.

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Пушкин написал «Зимний вечер» в 1825 году во время ссылки в Михайловском. Впервые произведение опубликовали в 1829 году.

Позиция издательства

Издательство «Просвещение» заявило, что при подготовке учебных пособий учитывает установленные требования, в том числе требование не допускать информацию, поощряющую употребление алкоголя. В издательстве также подчеркнули, что сокращение классических произведений в учебниках является обычной практикой, позволяющей учитывать возраст учащихся.

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