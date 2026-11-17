В России власти государства-агрессора ввели процедуру передачи государству средств с банковских счетов и депозитов умерших граждан, для которых не нашли наследников. Речь идет о рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах. Соответствующий указ в начале ноября издал Владимир Путин.

Как сообщает Meduza, в документе решение обосновано необходимостью обеспечения «экономической безопасности». Указ ссылается на закон о мерах противодействия «недружественным действиям» США и других государств.

Кого коснется процедура

Государство сможет получить сбережения гражданина России при одновременном выполнении трех условий: человек умер более пяти лет назад и был снят с налогового учета в связи со смертью, в отношении его имущества не открывали наследственное дело, а у Федеральной службы судебных приставов нет сведений о его долгах.

Процедуру ввели до внесения изменений в законодательство. Российское правительство должно до 1 апреля 2027 года представить предложения относительно законодательного порядка выявления и учета выморочного имущества. В то же время указ уже определяет последовательность действий налоговой службы, агентства по управлению госимуществом, нотариальной палаты, службы приставов и банков.

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Сроки и права наследников

По расчетам Meduza, даже если все задействованные учреждения используют максимальные сроки на каждом этапе, к середине марта 2027 года банки должны перечислить государству рублевый эквивалент невостребованных сбережений.

Если наследники появятся после этого, им придется обращаться в суд для восстановления срока принятия наследства. После того как человек узнал о наследстве, у него есть шесть месяцев для подачи заявления в суд. В случае положительного решения наследник получит в рублях сумму, эквивалентную средствам, зачисленным в федеральный бюджет: банки не будут передавать государству непосредственно иностранную валюту или драгоценные металлы.

Объем возможных поступлений неизвестен. В 2009 году заместитель председателя Сбербанка Дмитрий Давыдов оценивал объем «спящих» депозитов примерно в 200 млрд рублей, а в 2018 году неназванный банкир говорил «Коммерсанту» о возможной сумме почти 1,5 трлн рублей. Эти оценки касались невостребованных вкладов в целом и не обязательно принадлежали умершим людям.

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