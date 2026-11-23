В Москве задержали губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, которого подозревают в мошенничестве, растрате и незаконных валютных операциях. Об этом со ссылкой на МВД Российской Федерации — государства-агрессора — сообщает The Moscow Times.

Подозрения в хищении средств

Представительница российского МВД Ирина Волк заявила, что следствие подозревает Чибиса и еще нескольких лиц в хищении более 39 млн рублей из бюджета регионального министерства строительства. Следователи также считают, что во время реконструкции трассы между арктическими городами Апатиты и Кировск могли быть растрачены более 1 млрд рублей, выделенных на эти работы.

По словам Волк, правоохранители также проверяют вероятные переводы средств на зарубежные банковские счета с использованием фальшивых документов. Российское государственное агентство ТАСС первым сообщило о задержании Чибиса со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Источник газеты «Коммерсант» утверждал, что чиновника допрашивали в Москве.

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Другие производства в регионе

Министр информационной политики Мурманской области Ирина Бринкова заявила, что Чибис прибыл в Москву в запланированную рабочую командировку и давал показания в связи с недавними задержаниями региональных чиновников. В здании правительства области следователи провели неуточненные процессуальные действия, а ранее правоохранители посетили региональное министерство строительства.

В последние недели в Мурманской области открыли несколько уголовных дел в отношении чиновников и руководителей компаний. В частности, продолжается расследование в отношении руководителя регионального водоканала Андраника Мусатяна, а заместитель главы Печенгского района Арсений Филиппов был задержан. Чибис возглавляет Мурманскую область с 2019 года, до этого он был заместителем министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства России.

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