В России журналистку Асю Зольникову заочно приговорили к 2,5 года лишения свободы — Meduza English
В России, государстве-агрессоре, суд заочно приговорил журналистку и автора Meduza Асю Зольникову к двум с половиной годам лишения свободы. Как сообщила прокуратура Москвы, ей предъявили обвинение в участии в деятельности организации, которую российские власти признали «нежелательной». Meduza отмечает, что дело связали с ее работой для издания.
Предыдущий административный штраф
В 2024 году Зольникову уже оштрафовали за аналогичное административное правонарушение. По словам ее адвоката, основанием для того производства стала ее статья для Meduza о том, как недавние войны изменили облик городов в разных странах мира.
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Прокуратура Москвы заявила, что позднее на сайте издания были опубликованы еще две статьи журналистки. При этом ведомство не уточнило, о каких именно материалах идет речь.
Обыск у матери журналистки
В июне силовики провели обыск в жилище матери Зольниковой. Других деталей относительно обыска источник не приводит.