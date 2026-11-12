В России, государстве-агрессоре, суд заочно приговорил журналистку и автора Meduza Асю Зольникову к двум с половиной годам лишения свободы. Как сообщила прокуратура Москвы, ей предъявили обвинение в участии в деятельности организации, которую российские власти признали «нежелательной». Meduza отмечает, что дело связали с ее работой для издания.

Предыдущий административный штраф

В 2024 году Зольникову уже оштрафовали за аналогичное административное правонарушение. По словам ее адвоката, основанием для того производства стала ее статья для Meduza о том, как недавние войны изменили облик городов в разных странах мира.

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Прокуратура Москвы заявила, что позднее на сайте издания были опубликованы еще две статьи журналистки. При этом ведомство не уточнило, о каких именно материалах идет речь.

Обыск у матери журналистки

В июне силовики провели обыск в жилище матери Зольниковой. Других деталей относительно обыска источник не приводит.

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