Румынские прокуроры из DIICOT предъявили Кэлину Джорджеску и Ионелу Русену обвинения по делу о мошенничестве. Об этом сообщило Romania Insider.

Суть обвинений

По данным прокуроров, оба обвиняются в том, что обманули бизнесмена более чем на 1 млн евро. Им также вменяют создание организованной преступной группы и мошенничество с особо тяжкими последствиями, совершенное в продолжаемой форме.

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Содержание под стражей

Джорджеску является бывшим кандидатом в президенты Румынии, а Русен — бизнесменом. По данным издания, оба находятся в предварительном заключении с конца сентября. О предъявлении обвинений прокуратура сообщила в четверг, 12 ноября. Romania Insider характеризует Джорджеску как пророссийского политика.

В подписи к опубликованной изданием фотографии указано, что 29 сентября 2026 года Джорджеску выходит из Апелляционного суда Бухареста.

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