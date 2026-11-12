В Румынии Джорджеску и Русену предъявили обвинения в мошенничестве на более чем €1 млн — Romania Insider
Румынские прокуроры из DIICOT предъявили Кэлину Джорджеску и Ионелу Русену обвинения по делу о мошенничестве. Об этом сообщило Romania Insider.
Суть обвинений
По данным прокуроров, оба обвиняются в том, что обманули бизнесмена более чем на 1 млн евро. Им также вменяют создание организованной преступной группы и мошенничество с особо тяжкими последствиями, совершенное в продолжаемой форме.
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Содержание под стражей
Джорджеску является бывшим кандидатом в президенты Румынии, а Русен — бизнесменом. По данным издания, оба находятся в предварительном заключении с конца сентября. О предъявлении обвинений прокуратура сообщила в четверг, 12 ноября. Romania Insider характеризует Джорджеску как пророссийского политика.
В подписи к опубликованной изданием фотографии указано, что 29 сентября 2026 года Джорджеску выходит из Апелляционного суда Бухареста.