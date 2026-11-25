В Румынии прокуроры по делам об организованной преступности предъявили обвинения пятерым мужчинам по делу о фальшивых изображениях, на которых Никушор Дан якобы присутствовал на тайной встрече перед первым туром президентских выборов 2025 года.

Обвинения пятерым мужчинам

По данным Romania Insider, обвиняемым в возрасте от 26 до 53 лет вменяют создание организованной преступной группы и подстрекательство к распространению ложной информации. Дело передали в Апелляционный суд Бухареста.

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Публикация перед голосованием

Изображения в Facebook за три дня до голосования опубликовала тогдашняя кандидат в президенты Елена Ласкони. Как сообщили в Директорате по расследованию организованной преступности и терроризма, обвиняемые инсценировали встречу, которой в действительности не было.

По версии следствия, мужчины убедили Ласкони распространить материалы, не сообщив ей, что изображения были сфальсифицированы. Romania Insider сообщило о деле со ссылкой на агентство Agerpres.

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