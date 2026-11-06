В Румынии разведывательные службы сообщили об угрозах заложить взрывчатку ещё в двух самолётах. Один из рейсов KLM, направлявшийся в Тель-Авив, приземлился в Бухаресте. Пилоты попросили провести пиротехническую проверку воздушных судов, сообщает RMF24.

Проверки рейсов в Бухаресте

Ранее аналогичная угроза поступила в отношении самолёта Wizz Air, выполнявшего рейс из Милана в Бухарест, а также самолёта Air Serbia на маршруте Белград — Бухарест. Румынские разведывательные службы сообщили о новых сообщениях поздно вечером в четверг.

В тот же день ложные сообщения о минировании также затронули рейсы Aer Lingus, LOT, Wizz Air, Finnair, EasyJet и Iberia. Часть самолётов сопровождали истребители, другие после посадки проходили дополнительные проверки.

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Серия тревог в Европе

По данным Reuters, ни одно из государств пока не назвало тех, кто может быть причастен к этим угрозам. Сообщения об угрозе в четверг также получили британские аэропорты Хитроу и Бирмингем. В администрации Хитроу заявили, что полученную информацию признали недостоверной и она не представляла опасности для пассажиров, экипажа или самолётов.

В аэропорту Бирмингема после поступления угрозы ввели процедуры безопасности в сотрудничестве с экстренными службами и другими партнёрами. За два дня до этого угрозы поступали в отношении рейсов Ryanair из Манчестера в Мурсию, из Лиссабона в Рим, из Дублина в Рим и Софию. Также сообщения касались рейсов SAS из Копенгагена в Варшаву, LOT из лондонского Хитроу в Варшаву и Wizz Air из Бергамо в Софию. Все эти тревоги оказались ложными.

В понедельник самолёт Wizz Air, летевший из Лондона в Софию, после сообщения о бомбе на борту перенаправили в Будапешт. Угроза тогда не подтвердилась.

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