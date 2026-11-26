В Румынии 26 ноября прокурор, ведущий дело, начал уголовное преследование депутата парламента по подозрению в публичном подстрекательстве. Лидер оппозиционного Альянса за объединение румын Джордже Симион подтвердил изменение своего процессуального статуса после выхода из Генеральной прокуратуры.

Заявление прокуратуры

Генеральная прокуратура Румынии не назвала имя депутата в своем заявлении. В то же время Симион подтвердил, что речь идет о нем. Как сообщает Romania Insider со ссылкой на агентство Agerpres, 26 ноября 2026 года прокурор формально начал уголовное преследование депутата по подозрению в публичном подстрекательстве.

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Основание для дела

Дело связывают с видео в Facebook, которое Симион опубликовал после того, как сотрудники избирательных органов в марте 2025 года отклонили кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах.

Дальнейшие действия

Прокуроры еще не приняли решения, передавать ли дело в суд. Romania Insider называет Альянс за объединение румын ультраправой оппозиционной партией, а Симиона — ее президентом.

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