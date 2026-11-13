В Румынии прокуроры DIICOT расследуют дело о вероятном ввозе через порт Констанца около 66 тысяч тонн нефти по поддельным документам. По предварительной оценке, схема контрабанды и налогового мошенничества могла с 2023 года нанести ущерб почти на 80 млн румынских леев.

Обыски в нескольких уездах

В пятницу, 13 ноября, прокуроры DIICOT провели 46 обысков в нескольких уездах в рамках этого дела, сообщает Romania Insider. Обыски были направлены на лиц из руководства государственной компании Oil Terminal, таможенников и сотрудников структур по противодействию мошенничеству.

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Происхождение топлива не установлено

Имеющиеся на данном этапе доказательства не устанавливают, что фигурирующее в деле топливо происходило из России. Указанная сумма является предварительной оценкой возможных потерь, а ввоз нефти и использование поддельных документов в источнике описаны как вероятные.

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