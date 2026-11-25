В Румынии стоимость страхования корпусов судов, работающих на Дунае и в акватории Черного моря, где судоходство разрешено на расстоянии до 20 морских миль от берега, выросла более чем на 50%. Речь идет о страховании корпуса судна, которое не включает ответственность перед третьими лицами и покрытие военных рисков, сообщает Romania Insider.

Страховое покрытие для рейсов

По информации издания, суда не могут совершать рейсы без страхования, в частности без покрытия военных рисков. Страховщики и перестраховщики начали вводить все более жесткие условия в отношении территорий, на которые распространяется действие полисов.

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Риск ограничений навигации

Менеджер по претензиям и страхованию румынского брокера Verasig Broker Джорджа Сарачин заявила, что такие ограничения создают реальный риск невозможности судоходства в районе Сулины и Сфынту-Георге, а также вблизи Констанцы. По ее словам, риск может распространиться на черноморские воды на расстоянии до 20 морских миль от побережья.

Romania Insider отмечает, что Verasig Broker является одним из немногих румынских посредников, которые напрямую работают в сфере морского страхования. Издание ссылается на Economica.net, который цитирует Сарачин.

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