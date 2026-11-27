В Румынии все министерства представили данные, необходимые для подготовки государственного бюджета на 2027 год. Как сообщает Romania Insider, об этом 26 ноября заявил министр финансов Александру Назаре после встречи с представителями Генерального директората Европейской комиссии по экономическим и финансовым вопросам.

Подготовка бюджета

По словам Назаре, Министерство финансов находится на продвинутом этапе подготовки бюджета на 2027 год. Он сообщил, что ведомство завершает разработку фискальных мер, которые должны стать основой бюджетного плана на следующий год.

Министр написал в Facebook, что все министерства уже передали данные для формирования бюджета. О заявлении Назаре сообщило издание Economica.net.

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План восстановления и инвестиции

Во время встречи также обсудили финансовое закрытие Национального плана восстановления и устойчивости Румынии, бюджетные последствия последних запросов на выплаты и возможности финансирования уже реализуемых инвестиций.

Назаре отметил, что перед окончательным формированием бюджета на 2027 год необходимо точно оценить невыполненные обязательства.

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