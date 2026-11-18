В Румынии ночью 18 ноября произошло землетрясение магнитудой 5,7 в сейсмическом регионе Вранча. По данным Romania Insider, два человека получили травмы, еще несколько жителей пережили панические атаки.

Эпицентр и пострадавшие

Национальный институт физики Земли сообщил, что толчки были зафиксированы в 2:48 на глубине 120,8 километра. Эпицентр располагался в 48 километрах к югу от Фокшан, в 61 километре к югу от Бузэу и в 90 километрах к северо-востоку от Плоешти.

Землетрясение ощущалось в Бухаресте, а также в Фокшанах, Бузэу, Брашове, Констанце, Брэиле и Галаце. В жудеце Галац после толчков на номер экстренной помощи 112 поступило семь звонков. Один человек получил травму, когда во время эвакуации его ударила дверца шкафа. В городе Рымнику-Сэрат в жудеце Бузэу женщина получила травму от упавшей мебели.

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Проверки не выявили разрушений

Департамент по чрезвычайным ситуациям Румынии завершил обследования в жудецах Брэила, Бузэу, Ковасна, Галац, Яссы, Нямц, Вранча и Васлуй, а также в Бухаресте. По данным ведомства, материального ущерба во время проверок не зафиксировали.

Власти призвали жителей сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности, поскольку возможны повторные толчки. Часть пользователей Android получила уведомления от системы Google, которая использует акселерометры смартфонов для обнаружения сейсмической активности и может отправлять предупреждения за несколько секунд до прихода сейсмических волн. Румынские службы подчеркнули, что эти сообщения не отправлялись через государственную систему RO-ALERT, которая не предупреждает о землетрясениях заранее.

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