В Саксонии посторонние могли годами читать радиосообщения экстренных служб — Der Spiegel
В Саксонии, Германия, посторонние лица, вероятно, годами могли читать радиосообщения спасательных служб и пожарных. По данным СМИ, эти сообщения содержали персональные и медицинские данные пациентов.
Какие данные могли быть доступны
Как сообщает Der Spiegel, неавторизованные лица могли видеть диагнозы, имена и адреса пациентов. Издание характеризует ситуацию как масштабную утечку медицинских данных в службах экстренного реагирования Саксонии.
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Расследование LKA
Обстоятельства предполагаемой утечки проверяет Земельное уголовное ведомство Саксонии, или LKA. Расследование касается радиосвязи, которой пользовались службы спасения и пожарные подразделения федеральной земли.
Der Spiegel не уточняет, кто именно мог получить несанкционированный доступ к сообщениям и при каких обстоятельствах это происходило. Информацию о возможном многолетнем доступе издание приводит с оговоркой.