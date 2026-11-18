В Сан-Франциско, США, средняя стоимость заказа на маркетплейсе люксовых часов Bezel в этом году составила $14 350 — примерно на $2 тыс. больше, чем в среднем в других городах. Об этом в колонке для Fortune сообщил сооснователь и генеральный директор Bezel Квейд Уокер. Он отметил, что показатели продаж, размера заказов и цен в материале основаны на данных самой платформы.

По словам Уокера, продажи Bezel в Сан-Франциско в этом году выросли более чем вдвое, а за два года — примерно в семь раз. Доля заказов дороже $25 тыс. в городе составила около 14%, что вдвое превышает показатель других локаций. В 2024 году средний заказ из Сан-Франциско был примерно на 30% меньше среднего показателя Bezel в других местах.

Спрос на редкие модели

Автор колонки связывает интерес к дорогим часам с ростом состояния работников и инвесторов технологического сектора, в частности сферы искусственного интеллекта. По его мнению, покупателей все больше привлекают редкие вещи, которые могут сигнализировать о вкусе и доступе к эксклюзивным товарам.

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В качестве примера Уокер привел заказ Сэма Альтмана на семь кастомных часов OpenAI от независимого швейцарского бренда Vanguart. Стоимость каждых из них была шестизначной. Он также отметил, что цена стальной модели Patek Philippe Aquanaut 5167, по данным Bezel, в этом году выросла примерно на 35%.

Дорогие продажи и аукционы

Уокер сообщил, что с августа по октябрь платформа каждый месяц обновляла собственный рекорд отдельной продажи. В октябре на Bezel продали часы Richard Mille за $4,1 млн. Ранее в ноябре аукционный дом Phillips провел торги, которые автор назвал крупнейшим часовым аукционом в истории: общий объем продаж составил $112,3 млн, а самым дорогим лотом были часы F.P. Journe за $10,59 млн.

Согласно данным Федерации швейцарской часовой промышленности, на которые ссылается Уокер, физические объемы экспорта часов с 2016 года сократились примерно на 43%, тогда как стоимость экспорта выросла примерно на 32%. Автор также отметил интерес к другим дорогим категориям, в частности к искусству, коллекционным предметам, старому вину, автомобилям и сумкам с листами ожидания.

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