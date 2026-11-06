Выборы в законодательное собрание малайзийского штата Саравак состоятся 12 декабря. В голосовании смогут принять участие более 2 млн избирателей, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Избирательную комиссию Малайзии.

Календарь голосования

Выдвижение кандидатов запланировано на 28 ноября, а досрочное голосование — на 8 декабря. Законодательное собрание Саравака было распущено 26 октября, что открыло путь к проведению 13-х выборов в штате в течение 60 дней.

Решение о дате голосования комиссия приняла на заседании, которое возглавил ее председатель Рамлан Харун. Законодательное собрание Саравака насчитывает 82 места и является крупнейшим в Малайзии.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Расстановка сил

На предыдущих выборах 2021 года коалиция Gabungan Parti Sarawak получила 76 мандатов. Находившаяся тогда в оппозиции Parti Sarawak Bersatu получила четыре места, а Демократическая партия действия — два. Parti Sarawak Bersatu распустилась в 2024 году: трое ее бывших депутатов присоединились к Progressive Democratic Party, входящей в Gabungan Parti Sarawak, а еще один стал независимым депутатом.

Председатель Gabungan Parti Sarawak и премьер-министр Саравака Абанг Джохари Опенг заявил, что коалиция будет бороться за все 82 места. Демократическая партия действия, входящая в коалицию Pakatan Harapan премьер-министра Анвара Ибрагима, сообщила о намерении баллотироваться в семи округах в районах Кучинга и Бау и не исключила участия в восьмом.

Выборы пройдут на фоне стремления Саравака к большей автономии в составе малайзийской федерации. Правительство штата добивается более широкого контроля над собственными делами, в частности после приобретения авиакомпании и перехода под его контроль порта и банка. Саравак также стремится к регуляторному контролю над запасами нефти и газа через компанию Petroleum Sarawak Bhd, которая полностью принадлежит правительству штата.

Читай нас в