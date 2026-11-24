В Саудовской Аравии «Аль-Наср» победил «Аль-Садд» 2:1 — Channel NewsAsia
Саудовский «Аль-Наср» победил катарский «Аль-Садд» со счетом 2:1 в матче элитной Лиги чемпионов Азии в Эр-Рияде. Решающий гол ударом через себя забил Жоау Феликс. Благодаря этой победе команда поднялась на пятое место в таблице западной лиги турнира, сообщает Channel NewsAsia.
Голы Роналду и Феликса
«Аль-Наср» вышел вперед на 13-й минуте: Криштиану Роналду реализовал пенальти, назначенный после фола на португальском форварде в штрафной площади. Через девять минут Мохаммед Ваад сравнял счет.
В компенсированное время первого тайма Ваада удалили за плевок в Навафа Бу Вашля, поэтому «Аль-Садд» остался в меньшинстве. На седьмой минуте второго тайма Феликс ударом через себя изнутри штрафной площади переиграл голкипера Мешааля Баршама.
После матча Феликс отметил, что каждое очко в этом турнире важно. По его словам, «Аль-Наср» набрал девять очков и приблизился к цели выйти в следующую стадию.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Победа «Аль-Кадисии»
В другом матче саудовская «Аль-Кадисия», которую возглавляет Брендан Роджерс, разгромила эмиратский «Шабаб Аль-Ахли» — 5:1 и поднялась на второе место. Хулиан Киньонес и Тиджани Рейндерс оформили по дублю.
Киньонес забил на третьей и 13-й минутах, Рейндерс отличился на 61-й и 77-й. Матеусао сократил отставание на 71-й минуте, а Абдулла Аль-Салем установил окончательный счет за четыре минуты до завершения игры.
Восемь лучших команд из 16 выйдут в следующий этап в марте. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал турнира должны состояться в Саудовской Аравии в апреле и мае.