Саудовский «Аль-Наср» победил катарский «Аль-Садд» со счетом 2:1 в матче элитной Лиги чемпионов Азии в Эр-Рияде. Решающий гол ударом через себя забил Жоау Феликс. Благодаря этой победе команда поднялась на пятое место в таблице западной лиги турнира, сообщает Channel NewsAsia.

Голы Роналду и Феликса

«Аль-Наср» вышел вперед на 13-й минуте: Криштиану Роналду реализовал пенальти, назначенный после фола на португальском форварде в штрафной площади. Через девять минут Мохаммед Ваад сравнял счет.

В компенсированное время первого тайма Ваада удалили за плевок в Навафа Бу Вашля, поэтому «Аль-Садд» остался в меньшинстве. На седьмой минуте второго тайма Феликс ударом через себя изнутри штрафной площади переиграл голкипера Мешааля Баршама.

После матча Феликс отметил, что каждое очко в этом турнире важно. По его словам, «Аль-Наср» набрал девять очков и приблизился к цели выйти в следующую стадию.

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Победа «Аль-Кадисии»

В другом матче саудовская «Аль-Кадисия», которую возглавляет Брендан Роджерс, разгромила эмиратский «Шабаб Аль-Ахли» — 5:1 и поднялась на второе место. Хулиан Киньонес и Тиджани Рейндерс оформили по дублю.

Киньонес забил на третьей и 13-й минутах, Рейндерс отличился на 61-й и 77-й. Матеусао сократил отставание на 71-й минуте, а Абдулла Аль-Салем установил окончательный счет за четыре минуты до завершения игры.

Восемь лучших команд из 16 выйдут в следующий этап в марте. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал турнира должны состояться в Саудовской Аравии в апреле и мае.

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