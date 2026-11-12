В Саудовской Аравии гражданку Кении Эстер Ванджиру Мутони приговорили к 100 ударам плетью за рождение ребенка вне брака. Приговор был вынесен в октябре. Об этом сообщает RMF24.

Беременность стала основанием для дела

Мутони работала в Саудовской Аравии домашней помощницей и ухаживала за детьми. Она забеременела во время непродолжительных отношений с гражданином Египта, который впоследствии покинул страну. По данным издания, отец ребенка не будет нести ответственности по этому делу.

Власти узнали о ситуации после того, как женщина родила в больнице. Медицинские учреждения в стране обязаны сообщать о таких случаях. Правозащитные организации отмечают, что нормы о внебрачных сексуальных отношениях применяются прежде всего к женщинам, поскольку беременность может быть доказательством нарушения.

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Наказание по нормам шариата

По данным организации Do Bold, которую упоминает RMF24, многие незамужние женщины в Саудовской Аравии рожают дома, чтобы избежать сообщения властям со стороны больниц.

Как отмечает издание, шариат предусматривает за запрещенные сексуальные отношения для лиц, не состоящих в браке, 100 ударов плетью, а для состоящих в браке — забивание камнями. В то же время шариат не является единым кодифицированным правом: его толкования, в частности относительно доказательств и применения наказаний, различаются между школами мусульманского права.

RMF24 также отмечает, что телесные наказания предусмотрены законодательством лишь части мусульманских государств, в частности Саудовской Аравии, Ирана и Афганистана, а также отдельных регионов Нигерии и Индонезии. Не везде такие наказания фактически исполняются.

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