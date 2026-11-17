В Саудовской Аравии число приведенных в исполнение смертных приговоров в 2026 году достигло 211 после казней Джавада Абдуллы Курейриса и Фаделя Хасана ас-Сафвани в Восточной провинции. Согласно подсчетам AFP, о которых сообщает Deutsche Welle, среди казненных были 100 граждан Саудовской Аравии, остальные — иностранцы.

Саудовские власти заявили, что Курейрис и ас-Сафвани были осуждены за преступления, связанные с терроризмом. Ас-Сафвани в 2011 году был одним из организаторов мирных протестов за гражданские права и освобождение задержанных. Курейрис, который тогда был несовершеннолетним, участвовал в одной из таких акций в городе Катиф.

Приговор вопреки позиции ООН

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям в ноябре 2024 года призвала освободить Курейриса, признав его содержание под стражей произвольным. Вывод также касался еще четырех мужчин: Курейрис стал четвертым из них, кого казнили. По данным правозащитных организаций, Верховный суд Саудовской Аравии подтвердил смертный приговор пятому фигуранту — Юсефу аль-Манасифу.

По данным AFP, 126 из 211 казненных в этом году были осуждены за торговлю наркотиками, еще 17 — за преступления, связанные с терроризмом. Human Rights Watch сообщала, что в июле саудовские власти казнили пятерых мигрантов из Эфиопии за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками.

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Оценки правозащитников

Представитель Human Rights Watch Ахмед Беншемси заявил Deutsche Welle, что в 2025 году в стране казнили не менее 356 человек — это рекордный показатель. По его словам, за последнее десятилетие Саудовская Аравия казнила более 2 тысяч человек.

Правозащитная организация ALQST считает, что власти страны используют войну в Иране и региональную напряженность для усиления репрессий, в частности против шиитского меньшинства. В то же время эксперт лондонского аналитического центра Chatham House Нил Квиллиам предостерег, что прямую причинно-следственную связь между конфликтом и изменениями в сфере прав человека сложно доказать.

Наказание плетьми

Правозащитные группы также сообщили о приговоре кенийской домашней работнице: ее приговорили к 100 ударам плетью за рождение ребенка вне брака. Саудовская комиссия по правам человека не ответила на запрос Deutsche Welle на момент публикации.

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