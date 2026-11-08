8 ноября служба гражданской обороны Саудовской Аравии объявила кратковременные предупреждения о потенциальной опасности для Эр-Рияда и провинции Наджран. Позднее ведомство сообщило, что опасность в обоих районах миновала, передает Anadolu Agency.

Другие кратковременные предупреждения

Ранее в тот же день саудовские власти также направляли кратковременные оповещения для провинций Букайк и Эль-Ахса, а также города Даммам. Их отменили после сообщения о завершении опасности.

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Гражданская оборона призвала жителей выполнять официальные инструкции, избегать скоплений людей и не вести съемку.

Ситуация в Йемене

Йемен охвачен гражданской войной с 2014 года, когда хуситы установили контроль над столицей Саной и несколькими другими провинциями. В 2015 году коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военные операции в поддержку международно признанного правительства Йемена. По данным агентства, в последние месяцы боевые действия между правительственными силами и хуситами усилились, а поддерживаемая Ираном группировка неоднократно атаковала Саудовскую Аравию баллистическими ракетами и беспилотниками.

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