Гражданская оборона Саудовской Аравии сообщила, что опасность в городе Абха и губернаторстве Хамис-Мушайт на юго-западе Саудовской Аравии миновала. Ранее в воскресенье жителей обоих районов предупредили о потенциальной угрозе.

Экстренные предупреждения

Как сообщает Anadolu Agency, гражданская оборона Саудовской Аравии опубликовала отдельные сообщения в соцсети X, касающиеся Абхи и Хамис-Мушайта. Предупреждения распространили через Национальную платформу раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях.

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В последующих публикациях ведомство заявило, что угроза в обеих местностях миновала. Ее характер не уточнялся, также не поступало сообщений о пострадавших или повреждениях.

Напряженность вокруг Йемена

Предупреждения прозвучали на фоне усиления боевых действий между группировкой хуситов и коалицией во главе с Саудовской Аравией, которая поддерживает международно признанное правительство Йемена. По данным агентства, Саудовская Аравия в последние недели неоднократно подвергалась ракетным и дроновым атакам со стороны хуситов.

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