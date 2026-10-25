В Саудовской Аравии два человека получили ранения из-за падения обломков двух баллистических ракет, которые, по данным саудовских властей, хуситы запустили в направлении юга королевства. По данным гражданской обороны, ракеты были перехвачены и уничтожены, после чего обломки упали в двух губернаторствах.

Повреждения в двух губернаторствах

Как сообщает Anadolu Agency, подразделения гражданской обороны прибыли к местам падения обломков в губернаторствах Хамис-Мушайт и Ахада-Рафида. Повреждены три жилых дома и семь автомобилей.

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Представитель гражданской обороны заявил, что среди пострадавших — гражданин Саудовской Аравии и резидент из Азии. Его заявление распространило официальное Саудовское агентство печати. Хуситы не предоставили немедленного комментария.

Сообщение коалиции

Ранее в тот же день коалиция во главе с Саудовской Аравией, поддерживающая международно признанное правительство Йемена, заявила о перехвате и уничтожении 12 ракет и двух беспилотников, запущенных хуситами в направлении королевства.

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