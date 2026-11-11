Университет науки и технологий имени короля Абдаллы (KAUST) открыл на побережье Красного моря в Саудовской Аравии крупный комплекс по выращиванию кораллов и исследованиям в рамках Инициативы KAUST по восстановлению кораллов. По данным Asharq Al-Awsat, наземный питомник и исследовательский кампус должны выращивать до 360 тысяч кораллов ежегодно.

Планы до 2040 года

Инициатива предусматривает высадку более 2 млн кораллов на 100 гектарах рифов возле острова Шуша к 2030 году. К 2040 году KAUST планирует сформировать там устойчивую рифовую экосистему. Об открытии объекта объявили на COP31 в Анталье.

Издание называет этот объект крупнейшим в мире центром восстановления кораллов. В KAUST отмечают, что кораллы Красного моря живут в одних из самых теплых и соленых вод планеты, поэтому их будут изучать для поиска способов повышения устойчивости рифов к потеплению воды.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Питомники, исследования и цифровая модель

Система восстановления включает наземный и морские питомники, а также более 50 исследовательских программ. Они охватывают пробиотики для кораллов, кораллы, устойчивые к повышению температуры, робототехнику и моделирование с применением искусственного интеллекта.

Отдельным компонентом является eCoral — цифровой двойник рифовой экосистемы на основе ИИ, который помогает определять места и способ высадки кораллов и контролировать их состояние. К работам привлечены саудовские ученые, дайверы и аквариумисты. Инициатива также сотрудничает с международной платформой CORDAP, которая ускоряет разработку научных и технологических решений для сохранения и восстановления коралловых рифов.

По информации KAUST, коралловые рифы являются средой обитания примерно для четверти всех морских видов, защищают побережья от штормов и поддерживают средства к существованию более 500 млн человек.

Читай нас в