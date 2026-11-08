В Саудовской Аравии коалиция во главе с королевством заявила, что перехватила и уничтожила две баллистические ракеты, запущенные йеменскими хуситами в направлении столицы Эр-Рияда. Перед взрывами, которые слышали в городе, саудовская гражданская оборона объявила предупреждение для региона Эр-Рияд, а позднее сообщила, что угроза миновала, сообщает The National.

Перехвачены еще две ракеты

Позднее коалиция также сообщила о перехвате и уничтожении двух крылатых ракет. По ее данным, они были направлены на Эр-Рияд и южные районы Саудовской Аравии.

Военный представитель хуситов Яхья Сари заявил, что группировка провела шесть операций с использованием баллистических и крылатых ракет и беспилотников против целей в Саудовской Аравии и Йемене.

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Заявления о целях атак

По словам Сари, целями были международный аэропорт имени короля Халида и объекты Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе, а также насосная станция №8 в Давдами. Он также утверждал, что силы хуситов атаковали саудовских военных в Наджране, а также в йеменских провинциях Эль-Джауф и Мариб, заявив о многочисленных погибших и раненых.

Боевые действия возобновились после перемирия при посредничестве ООН, которое в основном сохранялось с 2022 года. Накануне подконтрольное хуситам министерство здравоохранения Йемена заявило, что в результате саудовских авиаударов возле Саны погибли не менее 33 человек. Саудовские власти сообщили, что проверяют эти данные.

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